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12:04, 20 июня 2024Спорт

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 35-го на 33-е место в рейтинге ФИФА

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный список лучших команд мира опубликован на сайте организации.

Подопечные Валерия Карпина переместились с 35-го на 33-е место. С момента последней публикации рейтинга россияне в товарищеском матче в Минске разгромили сборную Белоруссии (4:0).

Рейтинг продолжает возглавлять сборная Аргентины, за ними следуют французы, а топ три замыкает Бельгия. Сборную Англии с четвертой строчки сместила команда Бразилии.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины в начале 2022 года. С того момента россияне проводят только товарищеские встречи, которые учитываются при составлении рейтинга ФИФА.

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      Алексей Гусев
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