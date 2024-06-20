Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 35-го на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный список лучших команд мира опубликован на сайте организации.

Подопечные Валерия Карпина переместились с 35-го на 33-е место. С момента последней публикации рейтинга россияне в товарищеском матче в Минске разгромили сборную Белоруссии (4:0).

Рейтинг продолжает возглавлять сборная Аргентины, за ними следуют французы, а топ три замыкает Бельгия. Сборную Англии с четвертой строчки сместила команда Бразилии.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины в начале 2022 года. С того момента россияне проводят только товарищеские встречи, которые учитываются при составлении рейтинга ФИФА.