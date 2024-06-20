Сбывавших наркотики через «бьюти-боксы» россиян приговорили к колонии

В Москве суд дал 13 лет работникам салона, сбывавшим мефедрон в «бьюти-боксах»

Суд в Москве огласил приговор в отношении двух работников салона красоты, которые занимались сбытом наркотиков через «бьюти-боксы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Владелица салона 38-летняя Ольга Грановская и ее подчиненный 39-летний Денис Сажин были признаны виновными по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 3 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах»). Их приговорили к 13 годам лишения свободы, которые женщина будет отбывать в колонии общего режима, а мужчина — в колонии строгого режима.

По данным следствия, для совершения преступлений осужденные арендовали помещение по улице Таганская и открыли в нем салон красоты. Директором стала Грановская, а массажистом-администратором — Сажин. Злоумышленники искали клиентов через чат в одном из мессенджеров, а затем просили их осуществить заказ под видом «бьюти-бокса» и оплатить его. Во время обысков по местам их работы и жительства силовики обнаружили почти 300 граммов мефедрона.

Ранее мужчина оборудовал нарколабораторию в гараже на территории одного из садовых некоммерческих товариществ Подмосковья. Его арестовали.