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19:21, 20 июня 2024Силовые структуры

Сбывавших наркотики через «бьюти-боксы» россиян приговорили к колонии

В Москве суд дал 13 лет работникам салона, сбывавшим мефедрон в «бьюти-боксах»

Фото: Unsplash

Суд в Москве огласил приговор в отношении двух работников салона красоты, которые занимались сбытом наркотиков через «бьюти-боксы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Владелица салона 38-летняя Ольга Грановская и ее подчиненный 39-летний Денис Сажин были признаны виновными по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 3 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах»). Их приговорили к 13 годам лишения свободы, которые женщина будет отбывать в колонии общего режима, а мужчина — в колонии строгого режима.

По данным следствия, для совершения преступлений осужденные арендовали помещение по улице Таганская и открыли в нем салон красоты. Директором стала Грановская, а массажистом-администратором — Сажин. Злоумышленники искали клиентов через чат в одном из мессенджеров, а затем просили их осуществить заказ под видом «бьюти-бокса» и оплатить его. Во время обысков по местам их работы и жительства силовики обнаружили почти 300 граммов мефедрона.

Ранее мужчина оборудовал нарколабораторию в гараже на территории одного из садовых некоммерческих товариществ Подмосковья. Его арестовали.

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      Олеся Мицкевич
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