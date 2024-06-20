Облегчение платежей российских компаний в Китай уточнили

«Ъ»: легче рассчитываться с Китаем стало только импортерам простых групп товаров

Со второй половины мая ситуация с расчетами российских компаний за поставки товаров из Китая действительно улучшилась, однако она напрямую зависит от позиции поставщиков и группы товаров. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Ранее агентство Reuters сообщило, что платежи начали проходить с помощью небольших китайских банков на приграничных территориях, которые не имеют связи с США или Евросоюзом. Они позволяют российским компаниям открывать нерезидентские счета (NRA), через которые и идут деньги.

Между тем сооснователь платформы Digital VED Анна Фомичева уточнила, что легче рассчитываться стало импортерам простых товаров, например, ведер или одежды. А те, кто занимаются оборудованием или запчастями, улучшения условий не заметили.

Что касается общей массы платежей, то особых подвижек в лучшую сторону нет. По ее словам, в первую очередь стало не легче, а понятнее, что может сработать, а что не стоит и пробовать.

Гендиректор компании «Альгимед» (ведет поставки фармацевтического оборудования) Дмитрий Славашевич отметил, что из их пула поставщиков только 2-3 процента по-прежнему принимают прямые платежи, для остальных перевод средств надо настраивать через третьи страны. Они настаивают на транзакциях через торговых агентов без связи с Россией.

Он добавил, что в начале года посреднические услуги обходились в 3-6 процентов от суммы инвойса, а теперь ставки доходят до 10 процентов. Еще один минус заключается в том, что если покупатель откажется принимать платеж агента, то комиссию все равно приходится платить.

Ранее сообщалось, что китайская компания Zeekr с 30 июня запретила продавать свои электромобили в России. Соответствующее официальное письмо от производителя получили автодилеры из КНР.