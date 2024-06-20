Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:06, 20 июня 2024Экономика

Облегчение платежей российских компаний в Китай уточнили

«Ъ»: легче рассчитываться с Китаем стало только импортерам простых групп товаров

Фото: Zhao Zishuo / Globallookpress.com

Со второй половины мая ситуация с расчетами российских компаний за поставки товаров из Китая действительно улучшилась, однако она напрямую зависит от позиции поставщиков и группы товаров. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Ранее агентство Reuters сообщило, что платежи начали проходить с помощью небольших китайских банков на приграничных территориях, которые не имеют связи с США или Евросоюзом. Они позволяют российским компаниям открывать нерезидентские счета (NRA), через которые и идут деньги.

Между тем сооснователь платформы Digital VED Анна Фомичева уточнила, что легче рассчитываться стало импортерам простых товаров, например, ведер или одежды. А те, кто занимаются оборудованием или запчастями, улучшения условий не заметили.

Что касается общей массы платежей, то особых подвижек в лучшую сторону нет. По ее словам, в первую очередь стало не легче, а понятнее, что может сработать, а что не стоит и пробовать.

Гендиректор компании «Альгимед» (ведет поставки фармацевтического оборудования) Дмитрий Славашевич отметил, что из их пула поставщиков только 2-3 процента по-прежнему принимают прямые платежи, для остальных перевод средств надо настраивать через третьи страны. Они настаивают на транзакциях через торговых агентов без связи с Россией.

Он добавил, что в начале года посреднические услуги обходились в 3-6 процентов от суммы инвойса, а теперь ставки доходят до 10 процентов. Еще один минус заключается в том, что если покупатель откажется принимать платеж агента, то комиссию все равно приходится платить.

Ранее сообщалось, что китайская компания Zeekr с 30 июня запретила продавать свои электромобили в России. Соответствующее официальное письмо от производителя получили автодилеры из КНР.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Путин заявил о переезде НАТО в Азию

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

      Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

      Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

      Раскрыт секрет долголетия

      Оставшихся одних в гнезде птенцов аиста спасли в российском регионе

      Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше