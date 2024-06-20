Стало известно о планах Брэда Питта снова жениться

Life & Style: Брэд Питт может сделать предложение Инес де Рамон этим летом

Американский актер Брэд Питт вскоре может сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, фитнес-тренеру Инес де Рамон. Об этом пишет Life & Style со ссылкой на источник.

«Ходят слухи, что Брэд планирует задать Инес тот самый вопрос уже этим летом. Честно говоря, он уже давно готов, ведь так счастлив», — сказал собеседник издания, отметив, что артист встретил возлюбленную в нужное время.

Ранее сообщалось, что американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) готовится к предстоящей свадьбе со своим возлюбленным, предпринимателем Майклом Полански.