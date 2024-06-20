Стало известно о планах Ким Кардашьян спасти жену Канье Уэста

In Touch Weekly: Ким Кардашьян планирует спасти Бьянку Цензори от Канье Уэста

Американская телезвезда Ким Кардашьян хочет спасти жену американского рэпера Канье Уэста дизайнера Бьянку Цензори из «ловушки» артиста. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

По словам собеседника издания, Кардашьян давно ждет подходящий момент, чтобы связаться с возлюбленной Уэста. «Это довольно сложно, потому что Канье контролирует ее 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и он, очевидно, выйдет из себя, когда она [Кардашьян] действительно сделает шаг», — сказал он.

Инсайдер отметил, что телезвезда и ее мать Крис Дженнер испытывают жалость к Цензори из-за того, что она оказалась в «ловушке жуткого, контролирующего, темного мира» Уэста. При этом он указал на то, что этот шаг также поднимет рейтинги телезвезды «до небес». «Это будет величайший переворот против Канье, и они обе получат от этого огромное удовольствие», — рассказал источник.

По мнению бизнесвумен, расставание Уэста и Цензори является вопросом времени, поэтому Кардашьян и Дженнер хотят быть рядом с ней и обеспечить «мягкую посадку», когда она решит уйти от рэпера.

Ранее Уэст описал отношение к жене фразой «лучше всех раздевается».