Строительство неатомных «Варшавянок» для флота продолжат

Главком ВМФ Моисеев: строительство неатомных подлодок проекта 636 продолжат

Строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» продолжат наравне с более новыми неатомными субмаринами проекта 677 «Лада». Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев, передает РИА Новости.

«Мы будем строить подводные лодки и проекта 677, и проекта 636 "Варшавянка", понимая, что именно основа решений, заложенных в подлодки 677, станет основой для развития этих кораблей — дизель-электрических подводных лодок. Это вопрос будущего, но ближайшего», — сказал он на полях Международного военно-морского салона «Флот-2024».

Ранее в июне источник ТАСС сообщил, что ВМФ России получит новую подводную лодку «Великие Луки» проекта 677 до конца 2024 года. Новая «Лада» проходит заводские ходовые испытания.

В мае американский журнал The National Interest писал, что российские дизель-электрические подлодки проекта 636.3 отличаются мощным вооружением и скрытностью. «Варшавянки» могут нести крылатые ракеты «Калибр».