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13:59, 20 июня 2024Россия

Украинские дроны атаковали жилые дома в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке украинских дронов на жилые дома
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в Шебекинском городском округе и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В селе Муром Шебекинского городского округа после атак FPV-дронов в трех частных жилых домах выбиты окна, посечены кровли и фасады», — написал политик.

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Еще один дрон-камикадзе атаковал домовладение в селе Петровка Белгородского района. Строение сгорело. В этом же населенном пункте беспилотник упал на крышу частного жилого дома, пробил кровлю и повредил рядом стоящий гараж, добавил глава области.

По сообщению Минобороны, в ночь на четверг, 20 июня, украинские войска выпустили 15 беспилотников по шести регионам России. Шесть из них силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Адыгеей, три — над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, еще по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

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      Никита Абрамов
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