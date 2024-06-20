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20:41, 20 июня 2024Культура

Умер звезда саги «Голодные игры»

Умер звезда саги «Голодные игры» Дональд Сазерленд

Фото: Image Press Agency / Globallookpress.com

Звезда киносаги «Голодные игры», актер Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни. Об этом сообщил его сын в социальной сети X (бывшая Twitter).

«С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд. скончался. Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Он любил то, что делал и делал то, что любил», — написал Кифер Сазерленд.

Сазерленд — обладатель премии «Оскар», лауреат «Эмми» и дважды лауреат «Золотого глобуса». В его фильмографии числятся сотни проектов, среди которых — «Двадцатый век», «Казанова Федерико Феллини», «Гордость и предубеждение», «Голодные игры» и другие.

Ранее французская актриса Анук Эме умерла в 92 года в Париже. Звезда фильмов Федерико Феллини и Клода Лелуша скончалась у себя дома в кругу семьи.

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      Мария Рюрикова
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