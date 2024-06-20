Унесенная в штормовое море Сочи россиянка сняла видео незадолго до трагедии

Унесенная в море Сочи 20-летняя россиянка сняла видео незадолго до трагедии

Россиянка, унесенная в море Сочи во время сильного шторма, сняла видео незадолго до трагедии. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах 20-летняя модель из Липецкой области Диана снимает себя и друга на телефон из поезда. Девушка с улыбкой рассказывает, что едет на отдых в популярный курортный город.

Ранее родственники липецкой модели обвинили в трагедии ее друзей, с которыми она поехала на отдых. Близкие россиянки считают, что ее друзья, Андрей и Денис, должны были предостеречь девушку, которая приехала на море в первый раз и не оценивала риски. Поиски Дианы продолжаются уже четвертые сутки, но пока безрезультатно.