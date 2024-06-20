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02:40, 20 июня 2024Россия

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников в регионе

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА на всей территории области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. 19 июня местные власти трижды объявляли ракетную опасность. Помимо этого, глава региона Вячеслав Гладков сообщил о нескольких воздушных целях, уничтоженных на подлете к области.

15 июня в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников. В результате инцидентов никто не пострадал, обломки дронов упали на территорию промышленной площадки, уточнил информацию губернатор региона Василий Голубев.

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      Марина Совина
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