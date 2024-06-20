В Ереване выразили готовность заключить мирный договор с Баку в ближайший месяц

Мирзоян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку в ближайший месяц

Ереван готов заключить мирный договор с Баку в ближайший месяц. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Представитель внешнеполитического ведомства республики отметил важность доведения до конца переговоров с Баку. При этом, по его словам, азербайджанская сторона не дала ответ по поводу возможного обобщения предложений и подписания мирного соглашения в течение месяца.

Мирзоян добавил, что Баку также выдвигает новые требования к Еревану. В связи с этим глава МИД Армении усомнился в искренности и желании Азербайджана достичь мира.

19 июня Министерство иностранных дел Армении опубликовало заявление о подготовке Баку срыва заключения мирного соглашения. В ведомстве отметили, что Азербайджан сделает все возможное, чтобы подписание документа после Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в столице республики в ноябре, не состоялось.