В европейской стране введут налог ради повышения пенсий

В Греции повысят пенсии за счет налога на сверхприбыль от нефтепереработки

Власти Греции решили ради соцвыплат обложить сверхприбыль нефтеперерабатывающих компаний временным налогом. Как сообщает ТАСС, полученные средства пойдут на поддержку тех пожилых граждан, которые не смогут воспользоваться повышением пенсий, запланированным на 1 января.

Помимо этого, указали в греческом министерстве экономики и финансов, собранные с бизнеса деньги используют для укрепления базы кредитов Национальной программы государственных инвестиций.

Отмечается, что взнос солидарности в 33 процента в 2023 финансовом году возьмут как и годом ранее с трети налогооблагаемой прибыли указанных компаний, которая превышает 20 процентов средних результатов их доходов за 2018-2021 годы. Процедура напоминает налог на сверхприбыль (windfall tax), который по ставке в 5-10 процентов от суммы превышения прибыли в 2020-2021 годах над аналогичным показателем за 2018-2019 годы выплатили несколько месяцев назад некоторые российские компании.

Греция в 2024 году близка к тому, чтобы восстановиться после 15-летнего долгового кризиса. Ожидается, что в текущем году ВВП страны может вырасти на три процента и приблизиться к докризисному уровню 2009-го, в то же время значительно превзойдя средний показатель по еврозоне (0,8 процента).