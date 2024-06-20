Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 20 июня 2024Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В Херсоне сообщили о звуках взрывов
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает в Telegram издание «Общественное».

«В Херсоне слышны звуки взрывов», — говорится в публикации со ссылкой на местных корреспондентов издания.

Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Ранее о повреждениях в результате российских ударов группы объектов энергетической инфраструктуры на Украине заявила компания «Укрэнерго». Удары были нанесены в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ночью выпустили дроны по семи регионам России, под удар попали две нефтебазы и частный дом. Что известно об атаках?

      Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

      Южная Корея назвала военное сотрудничество России и КНДР нарушением резолюций ООН

      Головин оценил переход Сафонова в ПСЖ

      России и Турции предложили решение проблемы с платежами

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

      В России назвали причину повышения ставок по вкладам

      Завершились переговоры Путина с президентом Вьетнама

      Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше