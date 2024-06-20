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04:04, 20 июня 2024Бывший СССР

В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен в Киеве и 11 областях Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня. Различные повреждения были зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. По словам губернатора российского приграничного региона Вячеслава Гладкова, в результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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