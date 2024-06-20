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08:57, 20 июня 2024Бывший СССР

В Киевской области сообщили о повреждении предприятия

Глава Киевской ОВА Кравченко: после ракетного удара повреждено предприятие

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Киевской области в результате ракетного удара повреждено предприятие и перебиты несколько линий электропередачи. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

«Повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий», — говорится в сообщении чиновника.

В ночь на 20 июня в украинской столице звучала сирена воздушной тревоги. О том, какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточняется.

Ранее о повреждениях в результате российских ударов на Украине группы объектов энергетической инфраструктуры заявила компания «Укрэнерго». Удары были нанесены в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях Украины, а также в подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики.

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      Глеб Палехов
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