Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 20 июня 2024Мир

В Кремле высказались о контактах с Западом по мирным предложениям Путина по Украине

Ушаков: Запад не связывался с Россией по мирным предложениям Путина по Украине
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Запад не связывался с Россией по мирным предложениям Путина по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

По словам помощника российского лидера, западные партнеры не связывались с Москвой. «Только публичные видел реакции», — отметил Ушаков.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин погиб во время урагана в Москве

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Бывший российский замминистра займет пост и.о. ректора РГГУ

      Врач назвал способы снизить риск развития рака груди

      На Украине задержали устроившую погром на могилах солдат ВСУ женщину

      Названо число пострадавших во время урагана в Москве

      Договор о сотрудничестве России и Северной Кореи назвали ударом для США

      В Молдавии задержали пятерых украинцев при незаконном пересечении границы

      Раскрыт доход Дома моды Зайцева под руководством его сына

      Стало известно о наступлении ВС России на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше