В Кремле высказались о контактах с Западом по мирным предложениям Путина по Украине

Ушаков: Запад не связывался с Россией по мирным предложениям Путина по Украине

Запад не связывался с Россией по мирным предложениям Путина по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

По словам помощника российского лидера, западные партнеры не связывались с Москвой. «Только публичные видел реакции», — отметил Ушаков.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.