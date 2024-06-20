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08:27, 20 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР прокомментировали контрнаступление ВСУ в Волчанске

Марочко: ВСУ не хватает техники и солдат для контрнаступления в Волчанске
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает техники и солдат для прорыва российской обороны в Волчанске. Возможность контрнаступления украинской армии прокомментировал в разговоре с ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Стало известно, что указанном в боевом распоряжении [о контрнаступательных мерах] количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке, и для успешного выполнения задачи нужно как минимум увеличить цифры вдвое», — сообщил военный.

Он пояснил, что эта информация получена из перехваченного доклада командованию одного из украинских офицеров.

Ранее Марочко рассказал, что солдаты ВСУ на свато-кременском направлении начали сбрасывать в реки тела погибших сослуживцев, чтобы избавиться от трупов. Он отметил, что одному из местных жителей удалось зафиксировать массовый сброс тел в реку украинскими бойцами, прибывшими на военном грузовике.

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      Глеб Палехов
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