Марочко: ВСУ не хватает техники и солдат для контрнаступления в Волчанске

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает техники и солдат для прорыва российской обороны в Волчанске. Возможность контрнаступления украинской армии прокомментировал в разговоре с ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Стало известно, что указанном в боевом распоряжении [о контрнаступательных мерах] количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке, и для успешного выполнения задачи нужно как минимум увеличить цифры вдвое», — сообщил военный.

Он пояснил, что эта информация получена из перехваченного доклада командованию одного из украинских офицеров.

Ранее Марочко рассказал, что солдаты ВСУ на свато-кременском направлении начали сбрасывать в реки тела погибших сослуживцев, чтобы избавиться от трупов. Он отметил, что одному из местных жителей удалось зафиксировать массовый сброс тел в реку украинскими бойцами, прибывшими на военном грузовике.