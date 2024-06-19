Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 19 июня 2024Бывший СССР

ВСУ начали сбрасывать в реки трупы погибших сослуживцев

Марочко: ВСУ начали сбрасывать в реки трупы погибших сослуживцев

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Чтобы избавиться от тел, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свато-кременском направлении начали сбрасывать в реки трупы погибших сослуживцев. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов в реке Жеребец в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела — как в форменной одежде, так и без нее», — рассказал военный.

Он отметил, что одному из местных жителей удалось зафиксировать массовый сброс тел в реку солдатами ВСУ, прибывшими на военном грузовике.

Ранее в Верховной Раде назвали необходимым снижение мобилизационного возраста в ВСУ ради пополнения резервов. По словам депутата Романа Лозинского, понижение планки до 25 лет было не последним.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      Россиянин побывал в Абхазии и пожаловался на неприятную русскую музыку

      Россиянин с ножом напал на жену и был ликвидирован силовиками

      Захарова назвала истеричной реакцию Запада на визит Путина в КНДР

      Назван способ избежать вызывающего ботулизм токсина

      Звезда КВН раскрыл свой заработок

      Россиянам представят новый уникальный контент

      После атаки ВСУ на российские нефтехранилища возбуждено дело о теракте

      Массовая драка с участниками СВО произошла в Перми. Дебоширов усмиряли бойцы ОМОН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше