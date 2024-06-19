Марочко: ВСУ начали сбрасывать в реки трупы погибших сослуживцев

Чтобы избавиться от тел, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свато-кременском направлении начали сбрасывать в реки трупы погибших сослуживцев. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов в реке Жеребец в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела — как в форменной одежде, так и без нее», — рассказал военный.

Он отметил, что одному из местных жителей удалось зафиксировать массовый сброс тел в реку солдатами ВСУ, прибывшими на военном грузовике.

Ранее в Верховной Раде назвали необходимым снижение мобилизационного возраста в ВСУ ради пополнения резервов. По словам депутата Романа Лозинского, понижение планки до 25 лет было не последним.