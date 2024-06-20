В метро Москвы запустили тематический поезд столичных колледжей

Ракова: в метро Москвы начал курсировать тематический поезд столичных колледжей

В четверг, 20 июня, в день старта приемной кампании колледжей, в Московском метрополитене запустили тематический поезд. Он посвящен системе среднего профессионального образования столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что несколько лет назад столичные власти взяли курс на полную трансформацию среднего профобразования. «Мы стараемся отвечать на современные вызовы рынка труда, запросы работодателей и ожидания выпускников и их родителей. Мы боремся со сложившимися годами стереотипами о рабочих специальностях, поэтому решили наглядно показать, как сейчас выглядят колледжи и потенциальные места работы будущих студентов. Они современны, технологичны, открывают для ребят перспективы. В вагонах поезда можно полностью окунуться в мир столичного профобразования и познакомиться с историями успешных выпускников», — отметила она.

В оформлении состава участвовали и сами студенты — учащиеся Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина.

Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии полгода. Каждый из 10 вагонов состава посвящен одной из отраслей городской экономики, для которых колледжи готовят профессионалов. Это промышленность, гостеприимство, здравоохранение, строительство, IТ, безопасность, креативная индустрия, образование и социальная сфера, транспорт, торговля и финансы.

Путешествуя в тематическом составе, горожане и гости столицы погрузятся в мир самых востребованных профессий и увидят фотографии успешных студентов и выпускников колледжей. Среди них Сергей Демкин — владелец столярной мастерской, сооснователь онлайн-школы ремесленного мастерства и DIY-блогер (представляющий контент о создании и ремонте вещей своими руками). В прошлом — выпускник Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26.

Интерьер вагона, посвященного ИТ-отрасли расскажет о программистах, системных администраторах и тестировщиках. Со сферой гостеприимства познакомят творческие профессии повара, кондитера и визажиста. Столяры, архитекторы и реставраторы представят строительные специальности.

Героические профессии спасателя, полицейского и пожарного презентует вагон, посвященный сфере безопасности. О популярных направлениях обучения в области торговли и финансов расскажут будущие бухгалтеры и финансисты. Самый креативный вагон познакомит с профессиями аниматора-мультипликатора, графического дизайнера и звукооператора. Будущие робототехники, слесари и операторы беспилотников представят промышленную отрасль.

Пассажиры узнают также о мастерах, без которых ни один автомобиль и поезд не тронется с места, — автомеханиках, логистах, машинистах локомотива и слесарях-электриках метрополитена. Прочитают о том, сколько шагов в день делают медсестры, чем фельдшер отличается от врача и без кого невозможно поставить диагноз пациенту. Познакомятся с профессиями в образовании и социальной сфере — учителями начальных классов, воспитателями и педагогами физической культуры.

О востребованных профессиях и специальностях можно узнать на портале «Школа.Москва», в разделе «Колледж.Москва». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в одноименном Telegram-канале.