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20:56, 20 июня 2024Бывший СССР

В МИД Украины допустили участие в мирном саммите по инициативе Китая

Посол Украины Зеленко: Киев может принять участие в саммите по инициативе Китая

Фото: Jason Lee / Reuters

Киев может принять участие в саммите по Украине по инициативе Китая. Об этом заявила украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко в интервью South China Morning Post.

Зеленко прокомментировала отказ Китая участвовать в саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии. Дипломат допустила участие в мирной конференции по инициативе Китая, если Пекин выступит с такой инициативой.

По словам посла, Киев рассмотрит участие в саммите, если он будет основываться на «правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН». Зеленко добавила, что Украина не считает Китай врагом.

Ранее МИД Украины отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России приглашением принять участие в конференции в Швейцарии.

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      Юрий Леонов
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