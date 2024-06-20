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20:23, 20 июня 2024Силовые структуры

В России осудят иностранца за нападение на женщин и их изнасилование 20 лет назад

В Москве осудят подозреваемого в нападении и изнасиловании женщин 23 года назад

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Азербайджана, подозреваемого в нападении на женщин и их изнасиловании более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете России.

По данным следствия, в период с 2001 по 2002 год иностранец, находясь в безлюдных местах Москвы, нападал на незнакомых ему женщин, насиловал их и, угрожая ножом и применяя насилие, похищал личные вещи. Уточняется, что на первоначальном этапе установить злоумышленника не удалось, однако позже, при проверке по базам учета, принадлежность генотипа преступника была определена фигуранту, который уже ранее был судим за аналогичные действия.

Сейчас 49-летний иностранец обвиняется по статьям 162 («Разбой»), 161 («Грабеж»), 131 («Изнасилование»), 132 («Иные насильственные действия сексуального характера»), 30 и 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее во Владивостоке пятеро граждан Узбекистана напали на 21-летнюю сотрудницу кафе и изнасиловали ее, угрожая расправой. Следователи возбудили дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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