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08:42, 20 июня 2024Мир

В США сравнили связи России, КНДР, Китая и Ирана с браком по расчету

WSJ: Россия, КНДР, Китай и Иран еще не создали формальный военный союз
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Россия, Китай, Иран и КНДР еще не создали формальный военный союз, подобный НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на действующих и бывших официальных лиц США.

«Для России, Северной Кореи и даже Китая — брак по расчету, основанный на сиюминутном совпадении или согласовании интересов и целей, а не какой-то страстный роман», — заявила в беседе с изданием бывшая сотрудница ЦРУ и Белого дома Сью Ми Терри.

По мнению американских официальных лиц, связи между Россией, Ираном, Китаем и КНДР на данный момент не представляют из себя официальный военный союз, который можно было бы сравнить с Североатлантическим альянсом. В материале отмечается, что отношения между этими странами, скорее, строятся на двусторонних контактах России с каждой из них.

При этом, согласно публикации, на данном этапе между четырьмя государствами уже появились очертания союзнических взаимоотношений, на которые указывает расширение стратегического и дипломатического сотрудничества.

В материале WSJ также утверждается, что американскую разведку удивила скорость и степень укрепления отношений России с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

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      Елизавета Мытарева
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