Разведку США удивила скорость развития отношений России и Северной Кореи

WSJ: разведку США поразила скорость укрепления отношений РФ и Ирана, КНДР и КНР

Разведку США удивила скорость и степень укрепления отношений России с Ираном, Северной Кореей и Китаем в сфере безопасности с начала украинского конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам автора материала, Россия и другие страны смогли отодвинуть в сторону исторические разногласия, «чтобы коллективно противостоять тому, что они рассматривают как международную систему с доминированием США».

Отмечается, что военное сотрудничество России с Ираном, Северной Кореей и Китаем стало более тесным с февраля 2022 года. Это привело к тому, что между союзниками якобы ведется обмен «чувствительными технологиями», которые могут угрожать Соединенным Штатам и их партнерам еще долгое время даже после окончания украинского конфликта, пишет издание.

Ранее в Пхеньяне прошли переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.