Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:57, 20 июня 2024Культура

Виктория Дайнеко столкнулась с преследованием сталкера

Певица Виктория Дайнеко заявила, что отец спас ее от преследователя
Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала, что подверглась преследованию сталкера. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнительницы, молодой человек выследил ее у дома родителей. «Хоть он и был с цветами, но это не помогло, потому что это называется сталкерство. Хорошо, что в этот момент я шла вместе с папой, потому что папа подошел к этому человеку, что-то ему сказал. С тех пор он перестал меня преследовать», — поделилась артистка.

Ранее звезда сериала «Кадетство» актриса Елена Захарова рассказала, что ее преследует неадекватный поклонник. По словам артистки, психически больной мужчина начал оказывать ей навязчивое внимание два года назад.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли секретную сделку Шольца по «Северному потоку-2»

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Кража 21 ценной картины из российского санатория попала на видео

      Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

      Платежи по ипотеке предложили учитывать при определении ставки НДФЛ

      Кинолог рассказал о породе подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

      В России назвали главную цель стратегического партнерства с Вьетнамом

      Володин рассказал о проекте индексации пенсий работающим пенсионерам

      Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны

      Неизвестные выстрелили в московского бизнесмена и закопали его в лесу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше