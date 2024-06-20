Виктория Дайнеко столкнулась с преследованием сталкера

Певица Виктория Дайнеко заявила, что отец спас ее от преследователя

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала, что подверглась преследованию сталкера. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнительницы, молодой человек выследил ее у дома родителей. «Хоть он и был с цветами, но это не помогло, потому что это называется сталкерство. Хорошо, что в этот момент я шла вместе с папой, потому что папа подошел к этому человеку, что-то ему сказал. С тех пор он перестал меня преследовать», — поделилась артистка.

Ранее звезда сериала «Кадетство» актриса Елена Захарова рассказала, что ее преследует неадекватный поклонник. По словам артистки, психически больной мужчина начал оказывать ей навязчивое внимание два года назад.