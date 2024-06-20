Владелец сгоревшего элитного автомобиля в Москве назвал организатора поджога

Mash: владелец сгоревшего BMW обвинил в поджоге экс-посла Украины Врублевского

Владелец автомобиля BMW M4, сгоревшего ранее в одном из московских ЖК, обвинил в поджоге бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам мужчины, тот решил ему отомстить и попросил школьников поджечь его машину, пообещав им денежное вознаграждение. Владелец иномарки утверждает, что Врублевский неоднократно угрожал ему и его семье, а также вымогал деньги. Причину мести собеседник канала не уточнил.

Инцидент произошел в четверг, 20 июня. По словам депутата Госдумы Евгения Попова, опубликовавшего кадры с места происшествия, поджог произошел по вине владельца BMW, который не соблюдал правила парковки и раздражал жителей ЖК громкими выхлопами.