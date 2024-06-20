Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 20 июня 2024Россия

Элитный автомобиль сгорел в московском ЖК по вине владельца и попал на видео

В Москве сгорел BMW за 12 миллионов рублей
СюжетПожар в Москве:

В одном из московских ЖК сгорел элитный автомобиль. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Попов в Telegram. Также он опубликовал видеозапись инцидента.

На кадрах видно охваченную пламенем машину кислотно-желтого цвета. Огонь также перекинулся на один из стоящих рядом автомобилей.

По словам Попова, речь идет о BMW M4 стоимостью около 12 миллионов рублей. Депутат отметил, что к случившемуся привело поведение владельца транспортного средства. Мужчина не соблюдал правила парковки и раздражал жителей ЖК громкими выхлопами. После этого один из соседей поджег машину. Слова парламентария о поведении автовладельца подтверждаются самим видео: на нем BMW припаркован в неположенном месте, заблокировав таким образом выезд по меньшей мере еще двум машинам.

Ранее в Москве загорелся спорткар Lamborghini. Водитель успел покинуть салон, но в пожаре сгорели его документы и 1,7 миллиона рублей. Автомобиль был арендованным, а находившийся за рулем 21-летний студент подал иск в суд.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Смерчи обрушились на Москву и попали на видео

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      На охранника Байдена напал вооруженный грабитель и отобрал у него сумку

      Раскрыто влияние психического благополучия на здоровье

      Названа неожиданная причина ожирения и диабета

      В Польше рассказали об участии в восстановлении Украины

      Бывшую ведущую «Вестей» объявили в розыск. Она покинула Россию и выступила против СВО

      Рвущего на части дома в Москве «Эдгара» сняли на видео

      Стилист объяснила любовь 70-летней Успенской и 68-летней Долиной к мини-юбкам

      Еще одна страна подписала коммюнике саммита по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше