Элитный автомобиль сгорел в московском ЖК по вине владельца и попал на видео

В Москве сгорел BMW за 12 миллионов рублей

В одном из московских ЖК сгорел элитный автомобиль. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Попов в Telegram. Также он опубликовал видеозапись инцидента.

На кадрах видно охваченную пламенем машину кислотно-желтого цвета. Огонь также перекинулся на один из стоящих рядом автомобилей.

По словам Попова, речь идет о BMW M4 стоимостью около 12 миллионов рублей. Депутат отметил, что к случившемуся привело поведение владельца транспортного средства. Мужчина не соблюдал правила парковки и раздражал жителей ЖК громкими выхлопами. После этого один из соседей поджег машину. Слова парламентария о поведении автовладельца подтверждаются самим видео: на нем BMW припаркован в неположенном месте, заблокировав таким образом выезд по меньшей мере еще двум машинам.

Ранее в Москве загорелся спорткар Lamborghini. Водитель успел покинуть салон, но в пожаре сгорели его документы и 1,7 миллиона рублей. Автомобиль был арендованным, а находившийся за рулем 21-летний студент подал иск в суд.