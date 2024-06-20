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12:44, 20 июня 2024Мир

Во Франции заявили о неготовности Европы к переговорам с Россией

Экс-посол Франции в РФ де Глиниасти: Европа не способна на переговоры с Москвой
Жан де Глиниасти

Жан де Глиниасти. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Европа на данном этапе не способна на ведение переговоров с Россией, так как не смогла вернуть доверие Москвы. О неготовности европейских стран к диалогу заявил бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти в интервью на Youtube-канале издания Le Figaro.

«Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров», — заявил де Глиниасти.

Дипломат добавил, что Европа «в некотором смысле находится "вне игры" в том, что касается переговоров», так как не смогла восстановить доверие со стороны России, утраченное из-за провала Минских соглашений.

По словам бывшего посла, вместо того чтобы восстанавливать доверительные отношения с Россией, европейские страны начали активно помогать Украине, что полностью исключило возможность переговоров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что для начала мирных переговоров по Украине необходимо признание новых территориальных реалий.

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      Елизавета Мытарева
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