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12:26, 20 июня 2024Забота о себе

Врач назвала способ справиться с недержанием мочи

Фото: Iryna Inshyna / Shutterstock / Fotodom

Недержание мочи называют стрессовым, если оно возникает при смехе или чихании, или неотложным, если причиной становится активность мышц мочевого пузыря, рассказала терапевт, кардиолог Зои Уильямс. Способ справиться с этой деликатной проблемой она назвала изданию The Sun.

По словам врача, некоторые считают, что недержание мочи случается только у пожилых людей. Однако проблема может коснуться любого человека, а в зоне повышенного риска находятся женщины во время беременности, после родов и в период менопаузы.

Избавиться от этой деликатной проблемы помогают упражнения для мышц тазового дна, заверила Уильямс. «Представьте, будто вы мочитесь, но в середине процесса нужно остановить поток. Мышцы, задействованные при этом, и есть мышцы тазового дна», — объяснила доктор.

Чтобы тренировать эти мышцы, нужно удобно сесть и на длительное время напрячь их. Необходимо произвести сто сжатий, сказала врач. Она добавила, что упражнение нужно повторять минимум три раза в день.

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      Алиса Дмитриева
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