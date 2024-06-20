Врач назвала способ справиться с недержанием мочи

Недержание мочи называют стрессовым, если оно возникает при смехе или чихании, или неотложным, если причиной становится активность мышц мочевого пузыря, рассказала терапевт, кардиолог Зои Уильямс. Способ справиться с этой деликатной проблемой она назвала изданию The Sun.

По словам врача, некоторые считают, что недержание мочи случается только у пожилых людей. Однако проблема может коснуться любого человека, а в зоне повышенного риска находятся женщины во время беременности, после родов и в период менопаузы.

Избавиться от этой деликатной проблемы помогают упражнения для мышц тазового дна, заверила Уильямс. «Представьте, будто вы мочитесь, но в середине процесса нужно остановить поток. Мышцы, задействованные при этом, и есть мышцы тазового дна», — объяснила доктор.

Чтобы тренировать эти мышцы, нужно удобно сесть и на длительное время напрячь их. Необходимо произвести сто сжатий, сказала врач. Она добавила, что упражнение нужно повторять минимум три раза в день.

Ранее Уильямс назвала правильный способ пить пиво в жару. По ее словам, алкогольный напиток следует запивать водой, чтобы избежать обезвоживания.