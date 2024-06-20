Вырванные с корнем деревья в столице объяснили

Синоптик Позднякова: деревья в Москве падают при урагане из-за влажной почвы

Деревья в столице во время прошедшего шторма вырывались с корнем из-за переувлажненности почвы, рассказала у себя в Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, на такой почве достаточно минутного порыва ветра в 15-20 метров в секунду, чтобы дерево вырвало из земли.

В Москве в четверг, 20 июня, прошел 10-бальный шторм, порывы ветра достигали 25 метров в секунду или 90 километров в час. В столице пострадали девять человек, рухнули 23 дерева, повреждены восемь машин. В Подмосковье упали 200 деревьев, были повреждены 26 машин, пострадала женщина.

Одно из деревьев упало на балкон жительницы столицы. Ветви дерева во время падения выбили стекла на окнах. Возле метро «Студенческая» на аллее вырванными оказались сразу все деревья, посаженные в один ряд.