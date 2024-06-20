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17:25, 20 июня 2024Экономика

Вывоз российской продукции в европейскую страну рухнул

Elstat: экспорт российской продукции в Грецию упал на 52 процента в апреле

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам апреля 2024 года суммарные объемы российского экспорта в Грецию упали на 52 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки в 92,7 миллиона евро в денежном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы европейской страны (Elstat).

Для сравнения, в апреле прошлого года российский экспорт в Грецию оценивался в 193,2 миллиона евро. Таким образом, за 12 месяцев показатель снизился на 100,5 миллиона.

В свою очередь, экспорт греческой продукции на российский рынок за этот период времени просел в меньшей степени, сократившись на 2,6 процента, до 6,5 миллиона евро. В апреле 2023-го показатель находился на уровне в 6,7 миллиона. За год доходы греческих экспортеров от продаж продукции российским покупателям снизились на 200 тысяч евро.

На этом фоне сальдо торгового баланса Греции и России в апреле осталось отрицательным. Объемы ввоза продукции в европейскую страну оказались гораздо больше в сравнении с доходами от экспорта товаров. Дефицит составил в общей сложности 86,2 миллиона евро, резюмировали в греческом ведомстве.

В январе 2024-го товарооборот России и Греции демонстрировал схожую динамику. Так, за первый месяц этого года импорт в европейскую страну из РФ снизился на 95 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 24,7 миллиона евро. В свою очередь, экспорт греческой продукции на российский рынок за это время упал на 31,6 процента, до 6,5 миллиона. Дефицит торгового баланса тогда составил 18,1 миллиона евро.

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