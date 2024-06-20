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16:38, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» рассказал о «сумасшедшем» заработке в советские годы

Артист «Кривого зеркала» Аванесян в советские годы зарабатывал 1000 рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Артист эстрады, звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Карен Аванесян раскрыл заработок в советские годы. Об этом он высказался в беседе с каналом RTVI, видео вышло на YouTube.

Аванесян заявил, что уже с 1984 года начал сниматься в кино, играл в театрах, а также выступал на различных праздниках. По словам артиста, в тот период у него не было свободного времени. «Мне было всего 20-21 год, я стал зарабатывать сумасшедшие деньги. В месяц бывало, что в советское время я зарабатывал 1000-1500 тысячи рублей, когда зарплата была 110-120 рублей», — рассказал он.

Юморист отметил, что спустя некоторое время после того, как начал зарабатывать большие деньги, «бросил все» и уехал в Москву участвовать во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

Ранее Аванесян раскрыл изнанку работы с автором «Смехопанорамы» и «Кривого зеркала» Евгением Петросяном. По его словам, Петросян разрешал артистам своих передач хулиганить и импровизировать.

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      Маргарита Щигарева
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