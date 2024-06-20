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11:17, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» высказался о Максиме Галкине

Артист «Кривого зеркала» Аванесян назвал Максима Галкина королем пародии

Кадр: «RTVI Развлечения» / YouTube

Артист эстрады, звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Карен Аванесян раскрыл отношение к юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В беседе с каналом RTVI, запись которой доступна на YouTube, он назвал Галкина королем пародии.

«Он большой актер, делает и женские голоса, и мужские. Вообще, он один из лучших шоуменов, конечно», — сказал Аванесян. Он добавил, что талант Галкина проявлялся также в том, что юморист использовал в своих номерах знание иностранных языков.

Артист «Кривого зеркала» выразил сожаление по поводу того, что Галкин покинул Россию. «Я считаю, что, конечно, он потрясающий пародист и юморист, все вместе. Но я никого никогда не осуждал, живу по принципу "не суди и не судим будешь"» — заключил Аванесян.

Ранее стало известно, что Галкину вновь отказали в снятии статуса иноагента. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу комика на отказ в исключении его из реестра Минюста.

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      Маргарита Щигарева
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