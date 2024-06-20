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17:50, 20 июня 2024Культура

Звезда «Приключений Электроника» высказался о поведении Дмитрия Назарова

Народный артист Чернов назвал Дмитрия Назарова «моральным инвалидом»
Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезда фильма «Приключения Электроника», народный артист России Юрий Чернов высказался о поведении покинувшего Россию актера Дмитрия Назарова. Его слова приводит aif.ru.

Чернов назвал Назарова «моральным инвалидом», потерявшим совесть. «С Дмитрием я был знаком, видел его несколько раз на мероприятиях. Мне казалось, что он образованный человек; хорошо знает классику, читает поэзию замечательно. Я думал, если у человека хороший художественный вкус, он не опустится до того, чтобы облить свою родину помоями», — заявил он.

Народный артист отметил, что критические высказывания Назарова в адрес россиян недопустимы, так как его соотечественники составляют основную аудиторию его зрителей. «Если зритель не придет в театр, не придет на твой спектакль, концерт, значит, ты деньги не заработаешь. Значит, твоя работа никому не нужна. Значит, ты никто», — заключил Чернов. Он также добавил, что испытывает к Назарову жалость.

Ранее известный советский актер назвал Назарова выродком. В феврале стало известно, что звезда сериала «Кухня» рискует потерять дом и квартиру за фейки о Вооруженных силах РФ.

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      Мария Рюрикова
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