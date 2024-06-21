Беспилотники коалиции США опасно сблизились с российским самолетом в Сирии

ЦПВС: российский летчик предотвратил столкновение с тремя MQ-9 Reaper в Сирии

Беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с самолетом Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов в ходе брифинга.

Сближение трех беспилотников с самолетом произошло над населенным пунктом Эс-Сухна провинции Хомс. Уточняется, что Су-35 выполнял плановый полет в воздушном пространстве Сирии.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сообщил Попов.

Ранее ВКС России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в горах Сирии. Отмечается, что российские военные атаковали базы террористов в горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.