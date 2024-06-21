Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 21 июня 2024Мир

Беспилотники коалиции США опасно сблизились с российским самолетом в Сирии

ЦПВС: российский летчик предотвратил столкновение с тремя MQ-9 Reaper в Сирии

Фото: Josh Smith / Reuters

Беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с самолетом Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов в ходе брифинга.

Сближение трех беспилотников с самолетом произошло над населенным пунктом Эс-Сухна провинции Хомс. Уточняется, что Су-35 выполнял плановый полет в воздушном пространстве Сирии.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сообщил Попов.

Ранее ВКС России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в горах Сирии. Отмечается, что российские военные атаковали базы террористов в горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах в США

      В Британии сообщили о нежелании Скрипалей участвовать в расследовании отравления

      Экс-разведчик США указал на последствия решения Путина

      На Украине установили рекорд по попытке одновременного бегства от мобилизации

      На Украине заявили о превращении Украины в полицейское государство

      У Илона Маска и топ-менеджера Neuralink родился новый ребенок

      Британским уклонистам пригрозили наказаниями за отказ от службы

      В США раскрыли детали соглашения с Украиной об ударах по России

      Хуситы показали свой первый беспилотный катер

      Жена Канье Уэста появилась на публике в оголяющем грудь наряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше