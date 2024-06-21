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15:11, 21 июня 2024Путешествия

Автобус с туристами съехал с пирса и завис над морем в российском регионе

Автобус с туристами съехал с пирса и завис над морем в Приморском крае

Фото: Telegram-канал прокуратуры Приморского края

Микроавтобус с туристами наполовину съехал с пирса и завис над морем в Хасанском районе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.

Непредвиденная ситуация произошла в пятницу, 21 июня, в поселке Зарубино в российском регионе. Водитель припарковал автомобиль на прибрежном пирсе, после чего по неустановленной причине транспортное средство продолжило движение и остановилось.

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«Передняя часть зависла над водой, — отметили представители ведомства. — Никто из пассажиров не пострадал».

Отмечается, что микроавтобус перевозил путешественников для дальнейшей прогулки на катере. Местная прокуратура организовала проверку инцидента.

Ранее летевшие на родину россияне застряли в аэропорту Венесуэлы, считающейся самой опасной по уровню преступности страной в мире, на девять часов. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе российской авиакомпании Nordwind Airlines из Порламара в Москву.

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      Фариза Бацазова
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