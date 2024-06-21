Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 21 июня 2024Россия

База МВД загорелась в российском городе

В Ростове-на-Дону загорелась база хранения МВД России

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Ростове-на-Дону загорелась база хранения МВД России. Снятую очевидцев видеозапись опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно густой столб черного дыма, поднимающийся в небо из-за жилой застройки.

По данным канала, огнем охвачена Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. О причине пожара не сообщается.

Ранее на Урале загорелась воинская часть. Местные СМИ сообщили, что источник возгорания располагался в туалете. В пресс-службе Центрального военного округа предположили, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Пострадали два человека.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Украины победила Словакию во втором матче группового этапа Евро-2024

      В российском городе толпа женщин избила подростков перед выпускным и попала на видео

      Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

      В ЦБ раскрыли последствия изменения правил продажи валютной выручки

      Украине предрекли фазу неповиновения Зеленскому

      Обнаружена быстрорастущая черная дыра

      Опасные комары начали активно распространяться по миру из-за глобального потепления

      База МВД загорелась в российском городе

      В ЕС допустили приостановку двусторонних визитов с Грузией

      Выманившего интимные снимки у подростка российского футболиста поместили в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше