База МВД загорелась в российском городе

В Ростове-на-Дону загорелась база хранения МВД России

В Ростове-на-Дону загорелась база хранения МВД России. Снятую очевидцев видеозапись опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно густой столб черного дыма, поднимающийся в небо из-за жилой застройки.

По данным канала, огнем охвачена Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. О причине пожара не сообщается.

Ранее на Урале загорелась воинская часть. Местные СМИ сообщили, что источник возгорания располагался в туалете. В пресс-службе Центрального военного округа предположили, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Пострадали два человека.