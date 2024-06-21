Беременная москвичка решила встретить мужа и оказалась в люке

MK.RU: в Москве беременная решила встретить мужа и упала в канализационный люк

В Москве 29-летняя беременная решила встретить мужа с работы и оказалась в канализационном люке. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, будущая мать ходила вдоль тротуара, смотря в телефон. Она не заметила, как случайно наступила на картонный настил, а затем упала в канализационную яму.

Горожанка ударилась коленом, однако сумела сгруппироваться так, чтобы не пострадал ребенок. Встав на ноги, она выбралась на тротуар и вызвала экстренные службы.

После инцидента москвичку госпитализировали. Медики обработали ей ушибленное колено.

Как утверждает MK.RU, канализационный люк уже долгое время был заброшенным. Полицейские начали устанавливать, по какой причине он мог быть открыт.

Ранее сообщалось, что в Астрахани женщина упала в яму с кипятком, когда переходила проезжую часть.