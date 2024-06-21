Британским уклонистам пригрозили наказаниями за отказ от службы

Сунак: правительство Британии рассматривает систему наказаний для уклонистов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с предложением лишать граждан водительских прав в случае отказа от военной службы. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов», — заявил глава британского правительства. Сунак допустил изъятие у молодых людей водительских прав и ограничение доступа к финансам.

Ранее стало известно, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании предложили себя в качестве замены нынешнему премьер-министру страны Риши Сунаку после выборов. В партии растут опасения, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля.