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09:50, 21 июня 2024Силовые структуры

Бывшего сотрудника российского центра вирусологии заключили под стражу

В Новосибирске суд арестовал экс-сотрудника центра «Вектор» по делу о коррупции

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Новосибирский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему сотруднику государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора, подозреваемого в получении взятки и мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Бывший начальник участка по эксплуатации мусоросжигательной печи учреждения арестован до 17 августа по ходатайству следователя.

По версии следствия, он в 2013 году организовал схему мошенничества с перезаключением контрактов по заниженной стоимости. Соглашения на оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV классов опасности для последующего обезвреживания в «Векторе» заключались с частными компаниями. При этом сбор опасных отходов должны были осуществлять индивидуальные предприниматели (ИП), которые были родственниками подозреваемого. В реальности это делали сотрудники центра, однако оплата перечислялась через фиктивные ИП на счета подозреваемого и его родственников. Начальника участка уволили в 2024 году. Ему также вменяется получение взятки за содействие в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. Его работавшая ранее в центре жена, на которую было оформлено одно из ИП, подозревается в посредничестве в получении взятки.

20 июня сообщалось о задержании двоих бывших сотрудников научного центра.

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      Любовь Ширижик
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