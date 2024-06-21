Четыре дома в российском регионе получили повреждения из-за атак ВСУ

Смирнов: четыре дома в Курской области повреждены в результате атак ВСУ

Четыре дома в Курской области были повреждены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов.

«В Теткино взрывами повреждены три домовладения. В них посечены фасады и выбиты окна», — сообщил он. Помимо этого, беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил взрывное устройство на домовладение в селе Гордеевка, вызвав пожар.

Ранее ВСУ за сутки атаковали семь населенных пунктов в Курской области. Сбросы с украинских беспилотников и атаки дронов-камикадзе были зафиксированы около поселков Новый Путь и Теткино, хуторов Олешня и Кучеров.