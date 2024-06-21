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20:33, 21 июня 2024Экономика

Домохозяйкам посоветовали положить в мыльницу один предмет

Эксперты призвали положить в мыльницу губку для мытья посуды

Фото: Pille R. Priske / Unsplash

Губка для мытья посуды в мыльнице поможет мылу не «раскисать». Необычным советом по сохранению моющего средства в хорошем состоянии с домохозяйками поделились эксперты «БелНовостей».

При хранении моющего средства в мыльнице на ее дне скапливается вода, что приводит к ухудшению качества мыла, объяснили специалисты. Положенная в мыльницу губка впитает лишнюю влагу. Она должна быть абсолютно новой и чистой. Менять губку рекомендуется раз в несколько дней. Перед тем, как выбросить изделие, им можно почистить сантехнику, добавили специалисты.

Ранее эксперты назвали способ отмыть духовку от жира и грязи без использования бытовой химии. Домохозяйкам посоветовали устроить духовке «баню»: налить на противень воду и насыпать туда пакетик лимонной кислоты. Затем емкость нужно поставить на дно духовки, включить ее на полную мощность, закрыть дверцу и подождать минут 40-50. После того, как духовка остынет, рекомендуется протереть внутри тряпкой.

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      Мария Черкасова
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