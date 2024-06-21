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14:00, 21 июня 2024Экономика

Домохозяек призвали устроить «баню» духовке

РГ: отмыть духовку от жира поможет баня с лимонной кислотой

Фото: Lotus Design N Print / Unsplash

Отмыть духовку от жира и грязи можно без использования бытовой химии. Способы сделать это при помощи народных средств раскрыли россиянам опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Домохозяек призвали устроить духовке «баню». Для этого нужно налить на противень воду и насыпать туда пакетик лимонной кислоты. Затем емкость нужно поставить на дно духовки, включить ее на полную мощность, закрыть дверцу и подождать минут 40-50.

«Дверцу все это время не открываем, чтобы духовка хорошо "пропотела"», — подчеркнули специалисты. После выключения духовки нужно подождать 10-15 минут, а потом пройтись жесткой стороной губки по поверхностям. «При этом способе без проблем отмоются даже самые труднодоступные места», — заверили эксперты.

Среди эффективных народных средств специалисты также назвали раствор из соды с уксусом, пасту из горчицы, нашатырный спирт и хозяйственное мыло.

Ранее домохозяйкам назвали необычный способ отмыть холодильник. Для этого можно использовать зубной порошок. Его следует смешать с водой и пройтись средством по поверхностям. Так получится избавиться не только от загрязнений, но и от неприятных запахов.

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      Нина Ташевская
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