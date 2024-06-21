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18:44, 21 июня 2024Наука и техника

Обнаружена опасность грибков из-за глобального потепления

Nature Microbiology: потепление делает грибки более опасными для человека

Фото: Zoltan Tasi / Unsplash

Международная группа ученых обнаружила, что глобальное потепление может сделать грибки более опасными для человека. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Предыдущие исследования показали, что причина, по которой грибковые инфекции до сих пор не представляли большой угрозы, заключается в том, что они предпочитают более низкие температуры, чем те, которые встречаются внутри и на телах млекопитающих. Предполагается, что по мере того, как среда, в которой живут грибки, становится теплее, они адаптируются и в конечном итоге достигают точки, когда человеческое тело станет подходящим местом для их жизни.

Ученые проанализировали случаи грибковых инфекций в 96 больницах Китая в период с 2009 по 2019 год. Были обнаружены тысячи штаммов грибков, один из которых ранее не заражал людей. Этот штамм стал причиной двух несвязанных инфекций и оказался устойчив к двум наиболее распространенным видам лечения, используемым для лечения грибковых инфекций.

Эксперименты с мышами показали, что этот штамм, собранный в естественной среде, рос в организме животных и мутировал в более агрессивную версию самого себя. Воздействие температуры человеческого тела привело к развитию устойчивости ко множеству противогрибковых агентов.

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      Александр Еникеев
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