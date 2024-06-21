Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:26, 21 июня 2024Экономика

«Газпром» заявил о рекордном потреблении газа в России

«Газпром»: 19 июня был установлен новый суточный рекорд потребления газа в РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Со 2 июня поставки из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов «Газпрома» на территории России — идут на уровнях выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет, сообщает пресс-служба компании.

В «Газпроме» заявили, что новый исторический рекорд суточного потребления газа в 691 миллионов кубометров газа был достигнут 19 июня. Его обновили уже в шестой раз за текущий месяц.

Отмечается, что такие результаты фиксируются в рамках летнего сезона, когда на объектах компании «традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты».

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года добыча природного и попутного газа «Газпромом» упала на 13 процентов, до 359 миллиардов кубометров, что стало историческим минимумом. При этом переработка газа увеличилась с 34,7 миллиарда кубометров в 2022 году до 49,9 миллиарда кубометров, добыча нефти — с 67,9 миллиона тонн до 72,4 миллиона.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея задумалась о поставках оружия Украине после переговоров Путина и Ким Чен Ына. Как на это ответит Россия?

      В Европе захотели закрыть порты для связанных с Россией кораблей

      Европа захотела еще больше ограничить доступ россиянам

      Украина атаковала российский регион с помощью FPV-дрона

      Администрации Кривого Рога сообщила об ударе по инфраструктуре города

      Храп оказался тревожным признаком

      Обстрелявшего жителей Мариуполя украинского пулеметчика посадили на 27 лет

      Гоблин высказался о воспитании «тупорылых говноделов»

      Обнаружившая порезы и ожоги на теле дочери-инвалида россиянка обвинила врачей в истязаниях

      30 мужчин изнасиловали 16-летнюю туристку в отеле Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше