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07:46, 21 июня 2024Россия

Губернатор Севастополя обратился к жителям региона после атаки дронов ВСУ

Глава Севастополя Развожаев призвал жителей региона не поднимать осколки БПЛА

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям региона после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал россиян не поднимать осколки от сбитых беспилотников. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

Чиновник попросил россиян сообщать обо всех находках по телефонам экстренных служб. Также Развожаев призвал севастопольцев доверять только официальной информации.

О массированной атаке дронов по Севастополю стало известно ранее сегодня, 21 июня. Развожаев сообщил, что военным удалось сбить не меньше четырех беспилотников. В результате налета дронов никто не пострадал.

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      Марк Леонов
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