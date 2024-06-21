Губернатор Севастополя обратился к жителям региона после атаки дронов ВСУ

Глава Севастополя Развожаев призвал жителей региона не поднимать осколки БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям региона после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал россиян не поднимать осколки от сбитых беспилотников. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

Чиновник попросил россиян сообщать обо всех находках по телефонам экстренных служб. Также Развожаев призвал севастопольцев доверять только официальной информации.

О массированной атаке дронов по Севастополю стало известно ранее сегодня, 21 июня. Развожаев сообщил, что военным удалось сбить не меньше четырех беспилотников. В результате налета дронов никто не пострадал.