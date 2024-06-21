Иностранец устроил стрельбу в центре российского города и был задержан

В Кургане полиция задержала иностранца за стрельбу из пистолета в центре города

В Кургане полиция задержала 37-летнего гражданина сопредельной республики за стрельбу из пистолета в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Он является участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранним утром 20 июня задержанный вместе со знакомым ехал на машине по центру Кургана. В какой-то момент он решил выстрелить из пистолета в воздух. После этого силовики определили его местонахождение и задержали по горячим следам. Правоохранители выяснили, что стрелок не является владельцем оружия.

Ранее полиция задержала четверых участников конфликта со стрельбой во дворе жилого дома в Екатеринбурге.