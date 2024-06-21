Канадский ученый обвинил власти в намеренном запрете на изучение загадочной болезни мозга

Нейробиолог Вайс: власти Канады запретили изучать неизвестную болезнь мозга

Власти Канады намеренно запретили изучать неизвестную болезнь мозга, которой могло заболеть около 350 человек. С таким обвинением выступил канадский нейробиолог Сэмюэл Вайс, передает The Guardian со ссылкой на электронное письмо ученого.

«Весной 2021 года я был невероятно оптимистичен, полагая, что все правительственные усилия по разгадке этой тайны не за горами. Однако вскоре научные усилия были свернуты по просьбе [федерального и регионального] правительств», — написал Вайс.

Он отметил, что научное сообщество «было готово задействовать как финансовые, так и человеческие ресурсы» для исследования загадочной болезни, однако ученым было отказано в праве на ее изучение.

В письме Вайс также принес извинения тем, кто пострадал от болезни. По его информации, неизвестный недуг затронул около 350 человек.

Вайс — не первый ученый, сообщивший о запрете на изучение загадочной болезни мозга. В начале июня сообщалось, что канадскому микробиологу Майклу Култхарту также запретили исследовать неизвестную неврологическую болезнь, наблюдавшуюся у 200 человек в провинции Нью-Брансуик.