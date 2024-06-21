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17:14, 21 июня 2024Ценности

Ким Кардашьян в колготках сравнили в сети с пенсионеркой

Фото: Broadimage / SplashNews.com / Legion-Media

Пользователи сети сравнили американскую телезвезду Ким Кардашьян с пенсионеркой. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 43-летнюю знаменитость на вечеринке в меховом боди и капроновых колготках. Кроме того, на ней были прозрачные остроносые туфли.

Многие читатели портала не оценили внешний вид предпринимательницы и принялись его критиковать в комментариях под материалом. «Какой ужасный наряд! Эти колготки напоминают мне старух с варикозным расширением вен», «Отвратительный наряд», «Она никогда так плохо не выглядела», «Смотрится очень старой и изможденной», «Какой беспорядок», — возмущались они.

Ранее наряд Ким Кардашьян для похода в продуктовый магазин также подвергся критике в сети. На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, телезвезда предстала в облегающем белом боди и полупрозрачных лосинах.

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      Мария Винар
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