Ким Кардашьян в колготках сравнили в сети с пенсионеркой

Пользователи сети сравнили американскую телезвезду Ким Кардашьян с пенсионеркой. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 43-летнюю знаменитость на вечеринке в меховом боди и капроновых колготках. Кроме того, на ней были прозрачные остроносые туфли.

Многие читатели портала не оценили внешний вид предпринимательницы и принялись его критиковать в комментариях под материалом. «Какой ужасный наряд! Эти колготки напоминают мне старух с варикозным расширением вен», «Отвратительный наряд», «Она никогда так плохо не выглядела», «Смотрится очень старой и изможденной», «Какой беспорядок», — возмущались они.

Ранее наряд Ким Кардашьян для похода в продуктовый магазин также подвергся критике в сети. На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, телезвезда предстала в облегающем белом боди и полупрозрачных лосинах.