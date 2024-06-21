Контролирующих в России алкоголь и табак чиновников предложили арестовать

СК просит арестовать двух сотрудников Росалкогольтабакконтроля за коррупцию

Следственный комитет (СК) обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте двух чиновников Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) по Центральному федеральному округу, подозреваемых в коррупции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, им вменяется получение взяток в крупном размере. О задержании сотрудников ведомства сообщалось ранее 21 июня. Уточнялось, что силовики взяли начальника и заместителя отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции межрегионального управления ведомства.

Подробности дела и размер незаконного денежного вознаграждения не раскрываются.