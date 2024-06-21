Кремль прокомментировал вступление Украины и Молдавии в ЕС

Песков: расширение Евросоюза негативно скажется на будущем сообщества

Расширение Европейского союза (ЕС) за счет вступления Украины и Молдавии негативно скажется на будущем сообщества. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мы насколько знаем, в ЕС есть свои проблемы с пониманием потенциала союза к расширению, и там очень распространена точка зрения, что расширение исходя из такой политической мотивации может весьма и весьма негативно сказаться на перспективах существования этого союза», — рассказал представитель Кремля.