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14:24, 21 июня 2024Мир

Кремль прокомментировал вступление Украины и Молдавии в ЕС

Песков: расширение Евросоюза негативно скажется на будущем сообщества

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Расширение Европейского союза (ЕС) за счет вступления Украины и Молдавии негативно скажется на будущем сообщества. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мы насколько знаем, в ЕС есть свои проблемы с пониманием потенциала союза к расширению, и там очень распространена точка зрения, что расширение исходя из такой политической мотивации может весьма и весьма негативно сказаться на перспективах существования этого союза», — рассказал представитель Кремля.

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      Дарья Устьянцева
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